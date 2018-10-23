У середу стане ще холодніше і вологіше – синоптики

У середу, 24 жовтня, в Україні переважатиме дощова та вітряна погода, стане холодніше, прогнозують українські та західні синоптики

«Температура повітря протягом дня на Заході, Півночі та на Вінниччині становитиме +4 +9 градусів. У центральних областях +6 +11 градусів. На Сході та Півдні +9 +14 градусів», – вказує синоптик Наталка Діденко.

«У Києві завтра також порядкуватиме циклон. Увірветься у столицю жвавим, поналиває дощів, посилить суттєво північно-західний вітер, температура повітря не перевищить +6 +8 градусів», – додає український синоптик.

Як вказує сайт Норвезького метеорологічного інституту, дощі і холод протримаються в Києві до вихідних. Температура впродовж будніх днів не перевищуватиме +6, а в суботу потеплішає до +15, осіннє тепло досягне показників +18 у понеділок і вівторок наступного тижня.