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В Україні у вівторок очікується подекуди невеликий мокрий сніг і дощ – синоптики

За даними синоптиків, завтра в Україні дещо знизиться температура повітря через холодне повітря з півночі Європи

У вівторок, 23 листопада, на всій території України, окрім північного сходу, місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ, повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, завтра в Україні дещо знизиться температура повітря через холодне повітря з півночі Європи.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На Закарпатті 3-8° тепла. У південній частині вночі 1-6° тепла, удень 4-9°. Вітер буде переважно північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві у ніч на вівторок без істотних опадів, удень невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

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