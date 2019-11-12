ДСНС попереджає про погіршення погодних умов зранку 12 листопада

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов зранку 12 листопада.

За даними рятувальників, вранці 12 листопада в Україні очікується туман, видимість 200-500 метрів. Вдень у західних областях прогнозують пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпечності, «жовтий»).

У Києві та Київській області вранці 12 листопада прогнозують туман, видимість 200-500 метрів (також перший рівень небезпечності, «жовтий»).

Укргідрометцентр очікує, що в усій Україні буде мінлива хмарність. На півночі температура повітря прогріється до 8-12 градусів, на заході – 11-14, на півдні – 14-19, на сході – 12-16, у центральних областях – 9-14.