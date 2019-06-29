Поліція Донеччини звільнила з трудового рабства близько сотні людей – МВС

Поліція Донеччини заявляє про викриття мережі фальшивих «реабілітаційних центрів», що, як стверджують правоохоронці, під виглядом благодійнї організації незаконно утримували алко- та наркозалежних людей і змушували їх виконувати важку роботу.

Повідомлення про це розміщене на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ. За цими даними, із таких таборів звільнено близько сотні осіб.

«В ході спецоперації поліція спільно з прикордонною службою, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області припинили діяльність трьох таких центрів – у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях. Встановлений організатор групи – громадянин РФ», – зазначають правоохоронці.

За даними МВС, поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, які підозрюються в незаконному позбавленні волі людей.

За даними організації Walk Free Foundation, яка щороку оприлюднює Глобальний індекс рабства (Global Slavery Index), минулого року Україна перебувала на 49 місці зі 167 досліджуваних країн (найгіршою вважається перша в списку країна). Цьогорічного рейтингу наразі не опубліковано.

Автори дослідження розуміють сучасне рабство як об’єднувальний термін, що має на увазі «ситуації експлуатації, за яких людина не може відмовити або втекти через погрози, насильство, примус, зловживання владою або обман». Ідеться про різні форми рабства, включно з сексуальною експлуатацією, примусовою працею, дитячою працею та примусовим одруженням.

Кількість сучасних рабів у світі в цілому вони оцінюють у понад 40 мільйонів.