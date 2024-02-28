Поліція відкрила справу через наругу над державними прапорами в центрі Дніпра

Поліція відкрила кримінальне провадження через наругу над державними прапорами в центрі Дніпра. Про це Радіо Свобода 28 лютого повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

За її словами, справа відкрита за статтею 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами). Винуватцям загрожує покарання – від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

У ніч на 26 лютого в центрі Дніпра, навпроти будівлі міськради, невідомі порізали державні прапори та банер на Алеї пошани – меморіальному комплексі, створеному громадськістю на честь загиблих українських військовослужбовців.

Як повідомила Радіо Свобода одна з ініціаторок створення алеї, військова медикиня Олена Мосійчук, це був уже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому. 13 лютого з неї викрали банер, а 17 лютого – зникли прапори.

27 січня в Дніпрі родичі загиблих військовослужбовців та активісти створили на бульварі центрального проспекту Алею пошани, встановивши прапорці з іменами загиблих, кілька великих прапорів та банер. За словами Олени Мосійчук, схожі локації є в багатьох містах України. На Алеях пошани близькі та знайомі загиблих військових можуть залишати прапорці з іменами та вшановувати полеглих.