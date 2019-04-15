У поліції обіцяють зняти борди з Порошенком, який йде, і написом «кінець»

Білборди у стилістиці кандидата у президенти, чинного голови держави Петра Порошенка, що з’явилися 14 квітня у різних містах України, розміщені з порушенням законодавства і будуть демонтовані, заявляють у поліції.

Як сказав «Українській правді» речник Нацполіції Ярослав Тракало, за попередньою перевіркою, ця зовнішня реклама розміщена із порушенням законодавства.

«Адже не містить інформації про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника цих матеріалів», – повідомив він.

За словами речника, наразі поліція проводить перевірку по всіх регіонах, де виявлено розміщення політичної реклами такого змісту.

Тракало додав, що розповсюдження зовнішньої реклами без зазначеної в законодавстві інформації тягне за собою накладення штрафу.

Тим часом, в Адміністрації президента заявили, що команда Порошенка не має відношення до цих бордів.

«Та ви смієтесь? Ми ж не такі вже ідіоти, щоб таке вішати, таку дурість. Ми взагалі намагаємось обережно підходити до таких речей після бордів з Путіним», — сказав Громадському завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко.

Напередодні користувачі соцмереж публікували фото білбордів, на яких зображений Порошенко, що йде геть, і напис «кінець».

Раніше цього місяця у різних містах України з’явилися білборди, на яких писало «21 квітня. Вирішальний вибір» і було розміщене фото президентів України і Росії, що дивляться один на одного.

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У виборчому штабі Петра Порошенка заявили, що такі агітаційні плакати є офіційним рекламним продуктом, сплаченим із виборчого фонду кандидата в президенти.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України, в який вийшли двоє кандидатів: Володимир Зеленський і Петро Порошенко.