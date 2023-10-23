Поліція Іспанії: у Мадриді виявили 11 золотих історичних пам’яток з України

У Мадриді вилучили 11 золотих історичних пам’яток, які становлять спадщину України – про це заявила пресслужба поліції Іспанії 23 жовтня.

За повідомленням, місцеві правоохоронці заарештували п’ятьох людей, причетних до «злочинну мережу, причетну до нелегального обігу культурних цінностей з України». Троє з них – іспанські громадяни, двоє – українські. Посольство України в Іспанії наразі не коментувало цю інформацію.

Пам’ятки, ймовірно, планували продати в Мадриді – як стверджує відомство, розслідування почалося з даних про те, що громадянин України хоче продати предмети «великої історичної та економічної цінності».

При цьому деякі з них супроводжувалися документами, які «підтверджували їхню приналежність до Української православної церкви». Поліція не уточнює, яка саме церква, за цими документами, мала права власності на пам’ятки.

Читайте також: Україна домовляється, щоб Нідерланди безкоштовно повернули «скіфське золото» – Ткаченко

«На прохання власників, іспанські експерти з культурних цінностей провели оцінку коштовностей, вартість яких перевищила 60 мільйонів євро», – йдеться в повідомленні.

Поліція додає, що розслідування вели представники правоохоронних органів Болгарії, Албанії, Північної Македонії, Кіпру та України, зокрема, Служба безпеки України.

Як передає пресслужба поліції, першу коштовність – «золотий пояс» – вилучили ще в 2021 році.

Радіо Свобода звернулося до пресслужби СБУ по коментар щодо цієї справи.