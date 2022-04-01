Поліція повідомила кількість звернень щодо пошуку російських військових в Україні

Із моменту запуску гарячої лінії «Повернись із України живим» вона отримала понад 18 тисяч звернень. Про це в Головному управлінні Національної поліції Києва повідомили на запит Радіо Свобода.

«Станом на 01.04.2022 на гарячу лінію надійшло 18 317 викликів», – йдеться у відповіді поліції.

Відомство нагадує, що гарячу лінію «Вернись из Украины живым» для пошуку вбитих, поранених та полонених солдат армії Російської Федерації створили 26 лютого 2022 року, за два дні після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

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Вже на наступний день після запуску Міністерство оборони України повідомило, що на лінію зателефонували сотні родичів російських військових.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».