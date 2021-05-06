МВС попередило про навчання поліції на Київщині

На території Вишгородського, Броварського та Бориспільського районів Київської області поліція проводить планові навчання, які тривають від 5 до 7 травня, йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

«Поліція відпрацьовуватиме дії під час проведення спеціальних поліцейських операцій. Просимо мешканців зберігати спокій! Навчання проводяться з метою перевірки готовності поліцейських діяти в екстремальних ситуаціях і вдосконалення професійної підготовки, аби ще більше ефективно дбати про безпеку громадян», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця поліція брала участь у масштабних антитерористичних навчаннях, які проходили у більшості областей і до яких залучали також підрозділи СБУ, прикордонників, рятувальників, військових, нацгвардійців.