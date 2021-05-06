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06 травня 2021, Київ 10:48
Новини | Події

МВС попередило про навчання поліції на Київщині

«Навчання проводяться з метою перевірки готовності поліцейських діяти в екстремальних ситуаціях і вдосконалення професійної підготовки», – йдеться в повідомленні

На території Вишгородського, Броварського та Бориспільського районів Київської області поліція проводить планові навчання, які тривають від 5 до 7 травня, йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України.

«Поліція відпрацьовуватиме дії під час проведення спеціальних поліцейських операцій. Просимо мешканців зберігати спокій! Навчання проводяться з метою перевірки готовності поліцейських діяти в екстремальних ситуаціях і вдосконалення професійної підготовки, аби ще більше ефективно дбати про безпеку громадян», – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця поліція брала участь у масштабних антитерористичних навчаннях, які проходили у більшості областей і до яких залучали також підрозділи СБУ, прикордонників, рятувальників, військових, нацгвардійців.

СБУ розпочала масштабні антитерористичні навчання на Харківщині (відео)
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СБУ розпочала масштабні антитерористичні навчання на Харківщині (відео)

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