Збір коштів «на потреби ЗСУ»: поліція проводить обшуки в приміщенні благодійного фонду 

Правоохоронці проводять обшуки за адресою благодійного фонду в Києві – про це повідомило столичне управління Нацполіції увечері 17 листопада.

За повідомленням, обшуки також тривають за місцем проживання керівника фонду.

«Правоохоронці вилучили документацію та гроші. Триває перевірка щодо збору та передачі грошей на потреби ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

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Раніше поліція заявила, що відкрила кримінальну справу за статтею про шахрайство через діяльність благодійного фонду в Києві.

Цьому передував конфлікт 16 листопада між громадянами в Оболонському районі щодо збору грошей на потреби українських військових. Тоді поліцейські доставили до територіального управління поліції п’ятьох представників благодійного фонду.

Активіст, ветеран Олег Симороз повідомив, що разом з небайдужими громадянами навідався до однієї з точок збору організації «Врятуй рідну країну». Він звинуватив фонд у тому, що чоловіки, які збирали кошти, не служили і відтак не мають підстав носити мультикам, а також зазначив, що готівкові збори неможливо облікувати.