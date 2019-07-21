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22 Липень 2019, Київ 01:20
Новини | Події

Поліція перевіряє «підозрілих осіб», які їхали автобусами до Києва перед завершенням виборів

Звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя та Василькова

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Поліція Київської області повідомляє, що перевіряє інформацію про пересування підозрілих осіб у напрямку столиці України.

«За годину до завершення позачергових виборів до поліції Київщини надійшла низка повідомлень щодо пересування в автобусах великої кількості людей у напрямку Києва. Такі звернення надійшли від жителів Броварів, Борисполя та Василькова», – йдеться в повідомленні .

У поліції додали, що під час зупинки деяких транспортних засобів правоохоронці дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їхали до Києва.

«Поліція наразі з’ясовує мету такої «вечірньої подорожі». Правоохоронці і надалі будуть реагувати на такі повідомлення, щоб попередити будь-які провокації», – йдеться в повідомленні.

21 липня в Україні пройшли дострокові парламентські вибори. Дільниці зачинилися о 20:00.

На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

За даними національного екзит-полу, до Верховної Ради проходять п’ять партій.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що правоохоронці не зафіксували системних порушень під час позачергових парламентських виборів.

У МВС додали, що в посиленому режимі поліція продовжить роботу і вночі.

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