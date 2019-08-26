Поліція Києва затримала чоловіка, який повідомив про «мінування» Дарницького вокзалу – заява

Поліцейські в Києві затримали підозрюваного у неправдивому повідомленні про мінування, повідомляє прес-служба правоохоронного відомства 26 серпня.

За даними поліції, чоловік повідомив про замінування Дарницького залізничного вокзалу. На місце виїхали слідчі, кінологи та вибухотехніки, однак вибухонебезпечних предметів і речовин не виявили.

«Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці встановили чоловіка, який телефонував до поліції. Правопорушник пояснив, що причиною неправдивого повідомлення про закладену вибухівку стало те, що його не пропустили без черги до каси залізничного вокзалу», – йдеться в повідомленні поліції.

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За даними правоохоронців, затриманий – 30-річний мешканець Київської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності».

У разі визнання винним підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.

У червні 2019 року Міністерство внутрішніх справ повідомило про підготовку змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування. Зміни передбачатимуть збільшення терміну ув’язнення та можливість конфіскації майна.