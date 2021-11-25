Поліція провела обшуки у справі про замах на Сергія Шефіра, у «ЄС» заявляють про тиск

Поліція провела низку слідчих дій у справі про замах на помічника президента Сергія Шефіра. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердило джерело в Національній поліції 25 листопада.

Водночас офіційно Нацполіція не коментувала повідомлення про обшуки.

Раніше 25 листопада партія «Європейська солідарність» повідомила, що поліцейські прийшли з обшуками до будинку депутата Івано-Франківської обласної ради Сергія Волошина у справі про обстріл автомобіля Сергія Шефіра.

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Політична сила звинуватила правоохоронців у спробах політичного тиску.

22 вересня у Київській області обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, водій зазнав поранення, які не загрожують життю. За інформацією МВС, постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї.

За фактом порушене кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією «замах на вбивство двох і більше осіб». У поліції відпрацьовують такі основні версії замаху: тиск на вище керівництво країни і дестабілізація політичної ситуації, у тому числі за участю спецслужб іноземних держав.