За фактом конфлікту між поліцейським і прикордонником у Києві розпочали перевірку – поліція

Управління Нацполіції у Києві повідомило про початок службової перевірки за фактом конфлікту між поліцейським і прикордонником у столиці вночі 3 листопада.

«Під час патрулювання містом наряд поліції виявив чоловіка, який перебував на вулиці у комендантську годину. Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника. Працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Втім, останній ігнорував законні вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів», – розповіли у поліції.

Повідомляється, що службову перевірку почали задля «надання правової оцінки діям учасників інциденту».

Раніше у мережі з’явилося відео (його автентичність не може бути підтверджена Радіо Свобода – ред.), на якому особа у формі поліцейського завдає тілесних ушкоджень людині у військовій формі у схожому на відділення поліції приміщенні.