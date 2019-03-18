Поліція розслідує дані про «кол-центри, які залякують людей, щоб знизити явку виборців» – радник Авакова

Поліція порушила кримінальне провадження за фактами, які надала громадянська мережа «Опора», повідомив 18 березня голова координаційного штабу МВС – радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко.

«Ми розпочали кримінальне провадження за цим фактом: у різних областях з'являються кол-центри, які залякують людей, щоб вони не йшли на вибори з метою зменшення кількості виборців», – цитує Івана Стойка офіційний сайт МВС.

За словами радника Авакова, поліція розслідує такі справи в Харкові, Києві та інших областях.

«Людей залякують тим, що на дільницях можуть бути бійки, вибухи і так далі... Ми звертаємося до громадян України: не піддавайтеся на такі провокації, ви захищені, у нас достатньо сил, щоб вибори пройшли спокійно і легітимно», – наголосив Іван Стойко.

Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня. Другий, у разі потреби, – 21 квітня. У виборчому бюлетені 31 березня фігуруватимуть прізвища 39 кандидатів.

НА ДОТИЧНУ ТЕМУ:

ЦВК з правоохоронцями перевіряють причетність «Нацдружин» та «Нацкорпусу» до заворушень

Спостерігачі на виборах із «Нацдружин» готові «бити по пиці» порушників. ЦВК занепокоєна

Гопники, тітушки, «нацдружинники» та загроза використання таких «союзників»