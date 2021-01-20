За Байдена на Україну може чекати «новий рівень уваги» – експредставник Держдепу

Двопартійна підтримка України з боку Сполучених Штатів триватиме за президентства Джо Байдена, але увага до неї може зрости, вважає колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Коментуючи перспективи розвитку ситуації на Донбасі за нового президента США, Волкер вказав на те, що це залежить передусім від готовності Росії припинити агресію.

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«Питання в тому, чи Росія хоче зупинити війну, чи ні. Зараз Путін, на мою думку, вважає, що війна служить його цілям: вона розхитує Україну, дещо дестабілізує її, вона утримує її від взаємодії з Європою, від взаємодії з НАТО. Тому, я думаю, Путін вважає корисною справою, щоб війна тривала», – сказав Волкер.

Він висловив думку, що Захід «мав би піти на більший тиск на Росію», аби її президент Володимир Путін «побачив, що він нічого не здобуває, окупуючи частини України, а натомість платить дуже високу ціну за це».

На думку експредставника Державного департаменту з питань України, варто очікувати більшої присутності української теми в порядку денному Вашингтону.

«Буде й нове: нові обличчя і новий рівень уваги. Під час останнього року адміністрації Трампа – через процес імпічменту – присутності США, залучення США в українських питаннях не було. Я думаю, адміністрація Байдена доможеться, що це залучення повернеться», – спрогнозував Волкер.

Загалом ексдипломат прогнозує, що політика Вашингтону щодо підтримки Києва не зміниться. Це стосується як суверенітету та територіальної цілісності України, так і економічних реформ. Волкер оцінює цю підтримку як двопартійну, підтримувану і в Палаті представників, і в Сенаті Конгресу США.

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«За час адміністрації Трампа ми з самого початку досягли значного прогресу зі встановлення політики невизнання щодо захоплення Росією Криму, зняття заборони на постачання озброєнь, так що ми змогли продавати корисне оборонне обладнання, ті ж «джавеліни». І все це буде тривати і за адміністрації Байдена», – вважає він.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.