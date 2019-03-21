ФСБ призначила психіатричну експертизу всім захопленим Росією українським морякам – адвокат

Слідче управління ФСБ Росії призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків, повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Проведення експертиз має розпочатися наступного тижня в ФГБУ «Національний медичний дослідний центр психіатрії і наркології імені В. П. Сербського» МОЗ Росії. Позиція захисту щодо цих експертиз залишається незмінною – проведення експертизи щодо військовополонених українських моряків є незаконною, порушує норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі III Женевської конвенції 1949 року», – повідомив Полозов.

За його словами, сьогодні відбулися слідчі дії щодо українського моряка Михайла Власюка, якого сповістили про призначення психіатричної експертизи.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.