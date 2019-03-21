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21 Березень 2019, Київ 18:26
Новини | Політика

ФСБ призначила психіатричну експертизу всім захопленим Росією українським морякам – адвокат

Проведення експертиз має розпочатися наступного тижня

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Слідче управління ФСБ Росії призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків, повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«Проведення експертиз має розпочатися наступного тижня в ФГБУ «Національний медичний дослідний центр психіатрії і наркології імені В. П. Сербського» МОЗ Росії. Позиція захисту щодо цих експертиз залишається незмінною – проведення експертизи щодо військовополонених українських моряків є незаконною, порушує норми міжнародного гуманітарного права, в тому числі III Женевської конвенції 1949 року», – повідомив Полозов.

За його словами, сьогодні відбулися слідчі дії щодо українського моряка Михайла Власюка, якого сповістили про призначення психіатричної експертизи.

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25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.

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