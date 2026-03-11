Польща додатково витратить понад 168 млн доларів на бункери для лікарень та іншу інфраструктуру для оборони

Влада польського Свєнтокшиського воєводства спрямує понад 616 мільйонів злотих (це близько 168 мілйьонів доларів) на підвищення безпеки, повідомила очільниця регіону Рената Янік.

За її словами, кошти надійдуть із фондів Європейського Союзу. 220 мільйонів злотих зі зміненої регіональної програми спрямують на розвиток компаній ВПК, включаючи ракети та боєприпаси підприємства Mesko. Понад 300 мільйонів злотих спрямують на розвиток оборонної інфраструктури, насамперед на модернізацію аеропорту в Маслові, щоб там могли приземлятися військові літаки.

Лікарні переобладнують з урахуванням можливого збільшення кількості пацієнтів, для них збудують підземні укриття.

Ще частина коштів піде будівництво підземного паркінгу в Кельце, який виконуватиме функцію притулку.

Раніше кошти на будівництво та модернізацію укриттів виділили Підляське та Нижньосилезьке воєводства, пише «Вот так».

Загалом, за підрахунками глави міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчіна Кервінського, торік на захист населення було виділено майже 4,5 мільярда злотих. Він пояснював, що «витрачені мільярди – це відповідь не лише на стихійні лиха, а й на нову геополітичну ситуацію Польщі».

«Йдеться не лише про природні катастрофи, а й про те, що Польща стала прифронтовою країною», – сказав Кервінський.

Польща витрачає на оборону майже 5% свого ВВП та є найбільшим отримувачем оборонних кредитів за програмою Євросоюзу SAFE.

У вересні 2025 року під час нічної атаки російської армії по об’єктах в Україні в повітряний простір Польщі вторглися 19 російських дронів. Оперативне командування Збройних сил Польщі кваліфікувало це як «акт агресії, який утворив реальну загрозу безпеці громадян». Наступного дня Польща звернулася до НАТО з проханням надати додаткові системи ППО та технології протидії дронам.

У лютому 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що країна має прагнути створення власної ядерної зброї.



