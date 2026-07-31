Україна передала Польщі «конкретну пропозицію» про обмін дронів на МіГ-29: у Варшаві розповіли, коли схвалять рішення

Україна передала Польщі «конкретну пропозицію» щодо обміну безпілотників на радянські винищувачі МіГ-29, які Варшава планує вивести зі складу своїх Повітряних сил, повідомила в ефірі Radio ZET повідомила заступниця міністра національної оборони Польщі Цезарія Собковяк-Чарнецька.

Посадовиця зазначила, що після аналізу пропозиції рішення ухвалить віцепрем’єр-міністр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За її оцінкою, це питання має бути вирішене «максимум за кілька тижнів».

Собковяк-Чарнецька також спростувала інформацію про те, що Україна нібито наполягає на фінансуванні Польщею ремонту літаків. За її словами, зараз сторони обговорюють саме обмін: Польща передає винищувачі, а Україна – безпілотники. Якщо ремонт знадобиться, його можуть провести коштом української сторони, якщо Київ виявить таке бажання.

Раніше, 11 липня, віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща може долучитися до модернізації українських винищувачів МіГ-29, однак фінансування цих робіт має забезпечити Україна або держави-партнери, які погодяться взяти на себе відповідні витрати.

За його словами, у питанні можливої передачі Україні польських МіГ-29 в обмін на українські технології безпілотників останніми днями з’явилося «більше позитивних сигналів».

Міністр зазначив, що «Україна вже має значні можливості» з виробництва дронів і навіть експортує їх до країн Близького Сходу, тому може ділитися своїми технологіями з державами, які надають їй допомогу.

«Українська сторона повернулася до переговорів. Я відкритий до цього, але має бути дотриманий принцип взаємності та справжньої солідарності», – наголосив Косіняк-Камиш.

Наприкінці 2025 року Міністерство національної оборони Польщі та Генеральний штаб повідомляли про намір передати Україні частину МіГ-29, які ще залишаються на озброєнні польських Повітряних сил. Ці літаки, що перебувають в експлуатації з 1989 року, поступово замінюють сучаснішими винищувачами через завершення терміну їхнього ресурсу.

Раніше Польща вже передала Україні понад десяток МіГ-29. Водночас Варшава розраховує отримати доступ до українських технологій виробництва безпілотників, які були розроблені та випробувані під час повномасштабної війни з Росією.

Наприкінці червня польська оборонна група PGZ підписала лист про наміри співпраці з українською компанією TAF Industries щодо спільного виробництва дронів. Також Польща планує реалізовувати спільні проєкти з Україною у цій сфері в межах європейського механізму SAFE.



