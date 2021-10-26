Польща відмовила Росії в екстрадиції правозахисника Євгена Хасоєва

Суд у Варшаві відмовив Росії в екстрадиції правозахисника з Бурятії Євгена Хасоєва, повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії з посиланням на самого Хасоєва.

За його словами, суддя обґрунтувала рішення тим, що кримінальна справа проти Хасоєва в Росії має ознаки фальсифікації.

«Суддя оголосила, що їй очевидно, що російська влада за допомогою справи та призначеної перевірки в психіатричній лікарні намагалася мене зганьбити і покарати за те, що я надавав учасникам зимових акцій на підтримку (російського опозиційного політика Олексія) Навального юридичну допомогу», – розповів правозахисник.

Євген Хасоєв – керівник бурятського відділення правозахисної організації «Сибір без катувань». Його затримали 8 лютого під час суду, де він захищав одного з учасників акцій протесту 23 та 31 січня.

У правозахисника виник конфлікт із одним із судових приставів, який, за словами Хасоєва, його провокував. За версією слідства, Хасоєв викликав пристава на вулицю і нібито раптово «дістав з кишені шило і розкладний ніж, після чого висловив погрози розправою». 13 квітня його оголосили у розшук у Росії в справі про погрози насильством щодо судового пристава.

Наприкінці липня Хасоєва затримали у Варшаві на запит національного бюро Інтерполу в Москві. Справа про «юридичну допустимість видачі» правозахисника російській владі була передана до прокуратури, а потім – до польського суду.

Хасоєв вважає кримінальне переслідування «політично вмотивованим». За його словами, у Росії справа може бути сфабрикована з метою помістити людину до психоневрологічного диспансера. У російському Слідчому комітеті заявили, що правозахиснику справді була призначена судово-психіатрична експертиза через дані «про наявність у обвинуваченого в анамнезі пошкоджень голови, для вирішення питань щодо його осудності в кримінальній справі».