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19 травня 2019, Київ 18:07
Новини | Політика

На інавгурацію Зеленського з Польщі прибуде делегація «високого рівня» – посол Ціхоцький

Президент Польщі Анджей Дуда першим привітав Зеленського із перемогою

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На інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського 20 травня з Польщі прибуде делегація високого рівня. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив 19 травня посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Він наголосив, що президент його країни Анджей Дуда привітав із перемогою Зеленського першим.

«Делегація високого рівня з Польщі – ми дуже задоволені, що президент Дуда першим привітав Володимира Зеленського з нагоди перемоги на президентських виборах в Україні. Звичайно, польсько-українські відносини на найвищому рівні будуть добре розвиватися й далі, бо зовнішня політика Польщі ґрунтується не на прізвищах, а на цінностях і на інтересах», – сказав Ціхоцький.

На інавгурацію Зеленського з Польщі прибуде делегація «високого рівня» – посол Бартош Ціхоцький
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На інавгурацію Зеленського з Польщі прибуде делегація «високого рівня» – посол Бартош Ціхоцький

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Окрім п’яти президентів (Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини), на церемонії буде присутній віце-президент Туреччини, прем’єр-міністр Молдови, віце-прем’єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії, міністр енергетики США, міністр оборони Канади, міністр з питань Європи Франції, очільник МЗС Польщі та «понад 40 інших високих представників».

Як попередили в МВС, у зв'язку з урочистостями вулиці урядового кварталу в центрі Києва 20 травня будуть перекриті.

За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів . Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.

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