На Полтавщині заборонили святкові заходи 1 вересня – голова ОВА

У Полтавській області заборонили урочистості з нагоди 1 вересня, заявив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«На Полтавщині заборонили проведення святкових заходів, присвячених початку нового навчального року. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області», – заявив чиновник, не навівши інших подробиць.

Унаслідок російського нічного удару, що стався 28 серпня, в селі Гоголеве Миргородського району на Полтавщині загинули троє людей, пʼятеро постраждали. Ще одну людину шукають. Після влучання виникло загоряння приміщення олійного підприємства, де люди працювали у нічну зміну.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.