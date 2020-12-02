У Росії помер митрополит Іов – українець, який виступав проти автокефалії української церкви

Митрополит Російської православної церкви Іов (Тивонюк) помер від наслідків коронавірусної інфекції в Москві, повідомляє сайт церкви. 82-річний єпископ у 1988 році брав участь у підготовці масштабних радянських святкувань тисячоліття хрещення Русі, а на початку дев’яностих років був одним із головних супротивників митрополита Філарета, згодом патріарха Української православної церкви Київського патріархату.

Тивонюк народився 1938 року в Почаєві (це в Тернопільській області, на той момент – територія Польщі). Після школи був послушником у Почаївській лаврі, а потім – у монастирі в Одеській області. Навчався в Київській та Одеській семінаріях, закінчив Московську духовну академію. У 1968 році пострижений у чернецтво, в наступному році висвячений на священника майбутнім патріархом Піменом.

Працював у відділі Відділ зовнішніх церковних зносин РПЦ, був завідувачем його канцелярії. У 1975 році висвячений на єпископа, призначений керівником патріаршими парафіями в США і Канаді. Через рік повернувся до Радянського Союзу, ставши заступником голови Відділу зовнішніх зносин.

У 1989 році був переведений в Україну, на місце митрополита Іоанна, незабаром відлученого від церкви за спробу відновити Українську автокефальну православну церкву. Протидіяв українським єпископам на чолі з митрополитом Філаретом, які прагнули відокремитися від РПЦ. Був одним із організаторів Харківського собору 1992 року, на якому був позбавлений влади в структурі РПЦ митрополит Київський і всієї України Філарет (Денисенко), а на його місце був обраний Володимир (Сабодан). Після цього Філарет створив Українську православну церкву Київського патріархату.

Іов був переведений на посаду вікарія Московської єпархії, через два роки відправлений до Челябінська, а в 2000 році став митрополитом. Іов став шостим митрополитом РПЦ, який помер від наслідків коронавірусної інфекції.