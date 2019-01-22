Помічник держсекретаря США Мітчелл іде у відставку

Помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Весс Мітчелл йде у відставку, повідомив у Twitter представник прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно 22 січня.

За його словами, Мітчелл офіційно покине пост 15 лютого, а виконувати його обов’язки буде перша заступниця Елізабет Міллард.

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Як зазначив у цій же соцмережі держсекретар США Майк Помпео, Весс Мітчелл «виконав вражаючу роботу на посаді». Про причини відставки наразі не повідомляється.

Весс Мітчел посів пост помічника держсекратаря восени 2017-го, ставши наступником Вікторії Нуланд. До цього був президентом і виконавчим директором Центру аналізу європейської політики (СЕРА).