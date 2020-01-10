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10 січня 2020, Київ 17:27
Новини | Суспільство

Помпео запропонував Зеленському допомогу у розслідуванні катастрофи українського літака в Ірані

Державний секретар США Майк Помпео (архівне фото)

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Державний департамент США повідомив про проведення телефонної розмови державного секрертаря США Майка Помпео з президентом України Володимиром Зеленським у зв’язку з авікатастрофою в Ірані.

«Держсекретар Майкл Р. Помпео сьогодні звернувся до президента України Володимира Зеленського, щоб висловити співчуття через втрачені життя внаслідок аварії рейсу 752 «Міжнародних авіаліній України». Секретар Помпео запропонував повну допомогу уряду США у розслідуванні, що триває. Він також підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та підкреслив наше довгострокове стратегічне партнерство», – йдеться в заяві пресслужби Державного департаменту.

В офісі українського президента Володимира Зеленського зазначили, що серед іншого обговорювалися і поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.

«Вдячні за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін та отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні», – сказав Володимир Зеленський.

Раніше сьогодні Офіс генерального прокурора заявив, що здійснює процесуальне керівництво розслідування в Україні катастрофи літака МАУ в Ірані, а також вживає заходів для спільної роботи з іншими державами.

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Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечує.
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Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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