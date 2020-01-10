У Рябошапки розповіли про можливе спільне міжнародне розслідування авіакатастрофи в Ірані

Офіс Генерального прокурора заявив, що здійснює процесуальне керівництво розслідування в Україні катастрофи літака МАУ в Ірані, а також вживає заходів для спільної роботи з іншими державами.

«На даний момент вживаються всі заходи для дослідження обставин авіакатастрофи, зокрема Офіс генерального прокурора вже звернувся до іноземних партнерів із проханням надати наявну інформацію, яка може сприяти розслідуванню. Крім того, вживаються заходи щодо організації спільної роботи слідчих держав, громадяни яких постраждали, з розслідування причин катастрофи», – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці відомства.

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечує.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Літак був вироблений у 2016 році. Як запевнили в компанії, він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.