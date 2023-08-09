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Понад 30 бойових зіткнень відбулося за добу на фронті – Генштаб ЗСУ

Робота ракетного комплексу HIMARS у Запорізькій області, фото ілюстративне

Упродовж минулої доби на лінії фронту відбулося понад 30 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 9 серпня.

«Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, як ідеться у зведенні, підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили два пункти управління, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

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