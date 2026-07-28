Понад 7 тисяч дітей із окупованих територій подали заяви до українських вишів – Міносвіти

Під час вступної кампанії 2026 року до українських вишів подали заяви понад сім тисяч вступників із тимчасово окупованих територій. Такі дані станом на ранок 28 липня оприлюднила заступниця генерального директора директорату вищої освіти Міністерства освіти і науки України Алла Рибалко.

«Станом на 9:00 сьогодні подано 26 744 заяви від 7156 вступників. Я не можу вам сказати (остаточні цифри щодо кількості вступників – ред.), бо триває ще вступна кампанія, але динаміка дуже-дуже позитивна», – сказала Алла Рибалко на пресконференції в Києві.

Директорка департаменту тимчасово окупованих територій та гуманітарних питань Міністерства розвитку громад та територій Єлизавета Степанець зазначила, що відомство спільно з Міністерством освіти і науки та ініціативою президента України Bring Kids Back UA проводить інформаційну кампанію для молоді з тимчасово окупованих територій.

«Основна мета цієї кампанії – побудувати зрозумілий маршрут повернення: від ухвалення рішення про виїзд до вступу в український заклад освіти», – зазначила вона.

За словами Степанець, до кампанії долучилися всі регіони України. На офіційних сайтах органів влади, в соціальних мережах та сайтах закладів освіти сукупно опублікували близько 11,5 тисячі інформаційних матеріалів.

«Коли ця дитина приїде до нас, ми спочатку будемо вивчати, які документи в неї є на руках взагалі, яку освіту вона отримувала. Далі прикріплятимемо її до уповноваженого закладу середньої освіти. Ця дитина буде проходити державну підсумкову атестацію в певному вигляді й складати співбесіду замість національного мультипредметного тесту», – зазначила проректорка з наукової роботи та міжнародного співробітництва Державного університету «Київський авіаційний інститут» Радміла Сегол.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що у 2025 році за квотою-2 до закладів вищої освіти вступили 9418 абітурієнтів із тимчасово окупованих територій, у 2024-му – 11 325.

Згідно з інформацією Міністерства освіти і науки України, якщо вступник виїхав із тимчасово окупованої території до 1 жовтня 2025 року, він вступає за результатами НМТ та бере участь у конкурсі в межах квоти-2. Якщо ж абітурієнт продовжує перебувати на тимчасово окупованій території або виїхав після 1 жовтня 2025 року, він може пройти співбесіду з предметів національного мультипредметного тесту в обраному закладі вищої освіти.

Для молоді з окупованих територій діє спрощена процедура вступу: абітурієнти можуть скористатися квотою-2, а в окремих випадках – вступити без складання національного мультипредметного тесту та повного пакету українських документів. Квота-2 – це окремі бюджетні місця для вступників на бакалаврат із тимчасово окупованих територій або територій активних бойових дій, незалежно від того, чи вони досі перебувають там, чи вже виїхали.

У Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що для вступу молоді з окупованих територій достатньо мати свідоцтво про народження. Вступники, які не мають повного пакета українських документів, можуть отримати супровід під час вступної кампанії.

До завершення вступної кампанії до закладів вищої освіти-2026 залишаються кілька днів – заявки прийматимуть до 18:00 1 серпня.