Засуджену за «фейки» в РФ журналістку Пономаренко перевели до туберкульозньої лікарні

Журналістку RusNews Марію Пономаренко помістили до крайової туберкульозної лікарні №12 у Барнаулі. Про це повідомив її адвокат Дмитро Шитов.

Він розповів, що Пономаренко етапували із колонії в місті Рубцовськ в Алтайському краї. Адвокат припустив, що її, ймовірно, відправили до колонії в селі Шипунове, але відмовилися повідомити, де вона перебуває.

Вранці 14 серпня йому стало відомо, що Пономаренко в лікарні, але потрапити туди він не зміг – у медичному закладі послалися на «санітарний день». Пізніше Дмитро Шитов повідомив, що представники регіонального управління Федеральної служби виконання покарань та Громадської спостережної комісії вийшли на зв’язок, і він зможе відвідати Марію Пономаренко 15 серпня.

2023 року Марію Пономаренко засудили до шести років колонії загального режиму в справі про поширення військових «фейків» – через повідомлення про знищення драмтеатру в Маріуполі. У березні 2025 року їй призначили ще рік та десять місяців позбавлення волі в справі про напад на співробітників колонії.