Журналістку, яка написала про удар РФ по театру в Маріуполі, засудили до 6 років за ґратами

Суд у російському місті Барнаулі засудив журналістку RusNews Марію Пономаренко до шести років колонії. Її визнали винною у поширенні фейків про армію Росії, повідомив проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії з посиланням на адвоката Дмитра Шитова.

Обвинувачення вимагало для підсудної девʼяти років позбавлення волі.

Пономаренко також заборонили упродовж пʼяти років вести публічну діяльність в інтернеті. Захист має намір оскаржити вирок.

За версією обвинувачення, Пономаренко опублікувала в телеграм-каналі «Цензуры нет» пост про жителів Маріуполя, які загинули під час російських бомбардувань міського театру.

«До умовно-дострокового звільнення я навряд чи досиджу, тому що зміни наздоженуть нас раніше. На людей у погонах надії немає, але ці символи, V і Z, мають бути стерті, а той, хто наліпив їх на нашу техніку, має сісти. Ніколи ніякий тоталітарний режим не був таким міцним, як перед крахом», – сказала Пономаренко в останньому слові на засіданні 14 лютого.

Пономаренко затримали у квітні 2022 року в Санкт-Петербурзі та відправили до СІЗО Барнаула. У вересні на тлі поганого психологічного стану та умов тримання в одиночній камері Пономаренко намагалася вчинити самогубство.

У листопаді 2022 року суд перевів Марію Пономаренко на домашній арешт, однак у січні 2023 року її повернули до СІЗО через порушення умов запобіжного заходу. Пономаренко залишила квартиру через конфлікт із колишнім чоловіком, який, за її словами, застосував до неї фізичну силу.

У лютому 2023 року суд у Москві заочно засудив журналістку Вероніку Білоцерківську до девʼяти років колонії у справі про фейки. Петербурзького журналіста Олександра Невзорова також заочно засудили до восьми років колонії в аналогічній кримінальній справі. Опозиційного політика Іллю Яшина засудили у справі про фейки до 8,5 років колонії, муніципальний депутат Олексій Горінов отримав 7 років колонії. Усі вони висловлювалися в соцмережах проти вторгнення Росії в Україну та повідомляли про загибель мирних жителів у Бучі, Маріуполі та інших українських містах.

З початку війни в Україні в Росії було порушено 180 кримінальних справ про фейки про російську армію. Стаття про фейки зʼявилася в Кримінальному кодексі одразу після початку повномасштабного вторгнення до України. На думку правозахисників, за допомогою цієї статті в Росії фактично запроваджено військову цензуру.