У столиці через дощі оголосили штормове попередження, влада обіцяє завчасний виїзд спецтехніки

До ранку 7 травня у столиці України очікуються значні дощі у зв’язку із чим оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Як повідомили у пресслужбі Київміськадміністрації з посиланням на «Київавтодор», на місця, які можуть підтоплюватись, спецтехніка і бригади виїдуть заздалегідь до початку опадів.

«Уже зараз робота розпочалась біля станції метро «Лівобережна». Ліквідовувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. У тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції. Зливостоки щодня вичищають від сміття», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, інтенсивні опади триватимуть до ранку 7 травня.

«Менш ніж за 12 годин можливі опади від 15 до 49 мм, що майже дорівнює середній місячній нормі для травня... Закликаємо водіїв бути обережними на дорогах», – повідомили у КМДА.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що численні підтоплення на вулицях столиці після нещодавніх злив, зокрема 4 травня, викликані застарілими комунікаціями. За його словами, у Києві 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину якої не оновлювали десятиліттями.

За даними Укргідрометцентру, 7 травня в Україні погіршиться погода: очікуються дощі, а у Карпатах – мокрий сніг.