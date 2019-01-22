Єврокомісія: попри незначні порушення, ЄС не має намірів припиняти «безвіз» для Грузії

Перебігом безвізового режиму, впровадженого щодо Грузії, а також інших країн, на кшталт України та Молдови, ЄС задоволений, навіть при тому, що деякі проблеми існують, заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після зустрічі з новообраним президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.

«З точки зору Єврокомісії ми задоволені тим, як Грузія дає раду візовим питанням. Звичайно, що є деякі проблеми, не лише відносно Грузії, а всіх держав, яким ми надали безвізовий режим. Ми час від часу перевіряємо, чи число порушень зростає, і враження таке, що цього не стається, і все перебуває під контролем», – заявив голова виконавчої установи ЄС.

Юнкер зазначив, що Тбілісі «робить все можливе, щоб обмежити цей феномен».

При цьому президент Грузії Саломе Зурабішвілі зауважила, що її уряд готовий працювати над цим питанням ще більше, якщо буде потреба для «збереження засадничого права» – свободи пересувань.

«Ми є добрим учнем у питанні реадмісії (повернення – ред.) тих, що порушують візові правила, і вдаємося до багатьох заходів, аби не допустити таких можливостей. Адже ЄС і є втіленням цієї свободи руху», – заявила вона.

Єврокомісар з питань розширення та сусідства Йоганнес Ган зі свого боку додав, що насправді «кількість безпідставних шукачів притулку в ЄС порівняно із загальною кількістю подорожніх є дуже малою».

«Ми не маємо намірів чи підстав застосовувати механізм припинення безвізового режиму», – заявив Ган.

У вівторок 22 січня посол Франції у Грузії Паскаль Меньє заявив: «Є випадки, коли громадяни нецільовим чином користуються можливістю відвідати Францію із тим мотивом, що у Грузії вони переслідувані, і в них там є певні проблеми, і на основі цього вимагають політичного притулку. Цим вони шкодять тим сумлінним громадянам, які користуються вільним рухом. Така поведінка є безвідповідальною».

При цьому французький посол додав, що «сподівається, що не доведеться вживати заходів, щоб знову був введений візовий режим, і від цього постраждали сумлінні громадяни».