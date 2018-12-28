Слово року 2018 – у світі визначились, в Україні ще ні

Слово року – те найважливіше слово, яке найкраще змальовує 2018 рік – обирали в десятках країн світу. Десь рішення ухвалювали провідні тлумачні словники і спеціальні лінгвістичні комісії, а десь вибір залишили за носіями мови. Сайт «Настоящее время» – спільний проект Радіо Свобода і «Голосу Америки» – доходить висновку, що на результати в різних країнах впливали різні, відмінні один від одного, чинники. Для одних – це політика чи соціальні розбіжності, для інших – природні катаклізми або навіть культура управління автотранспортом.

Відео сайту «Настоящее время»:

У Китаї, наприклад, ієрогліфами 2018-го обрали «прагнення» і «40-річчя реформ».

В Японії виділили слово «катастрофа».

У Нідерландах перемогло слово blokkeerfries – так називали фрисландців, які заблокували шосе, захищаючи від демонстрантів різдвяного героя Чорного Піта, помічника Санти.

У сусідній Бельгії обрали moordstrookje – «мертва смуга», яку виділилидля велосипедистів, але вона не захищає їхні життя.

У США користувачів американського словника Merriam-Webster найбільше цікавило слово justice, тобто «справедливість, правосуддя».

У Великій Британії читачі Оксфордського словника теж цікавилися гострими темами – вони обрали прикметник toxic «токсичний», оскільки на островах цього року багато подій були пов’язані і з реальною, і з віртуальною отрутою.

У Росії найважливішими і найцікавішими в 2018-му назвали одразу два слова, пов’язаних зі скандалом в англійському Солсбері. Експертна рада виділила слово «Новичок» – речовину, якою отруїли Сергія і Юлію Скрипалів. А в Інституті російської мови виокремили горезвісний «шпиль» із інтерв’ю підозрюваних у цьому отруєнні – «Боширова» і «Петрова».

У Франції словом року назвали bienveillance, щось середнє між «прихильністю» й «альтруїзмом».

У каталонській мові віддали перевагу слову sororitat – це «сестринство», жіноча дружба і взаємопідтримка.

У Німеччині слово heißzeit, яке перекладається як «гаряча пора» обрали через спекотне літо 2018-го і глобальне потепління загалом.

Норвегія також потерпала від спекотного літа, через яке рік виявився неврожайним. Там словом року обрали fôrkrise або «продовольча криза».

У сусідній з Україною Білорусі за традиційним опитуванням білоруської редакції Радіо Свобода, «Словом 2018 року» стала абревіатура БНР. Її популярність забезпечило святкування 100-річчя проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

В Україні, починаючи з 2013-го, за традицією, слово року обирає «Мислово» – онлайн-словник неологізмів та сленгу сучасної української мови. Головне «слово 2017-го» оприлюднили на початку січня 2018-го, це було слово «безвіз». Словом 2016-го було «корупція», а 2015 – «блокада». Відповідно – словом 2014 року і 2013-го – були «кіборги» і «Євромайдан».

Чи стане слово «томос» новим словом року 2018 в Україні? Чи ж їх буде кілька, цих слів? Дізнаємося невдовзі.

Над перекладом і адаптацією тексту працювала Людмила Ваннек.

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