Порошенко проводить зустріч із Вселенським патріархом – Цеголко

Президент України Петро Порошенко в рамках візиту до Туреччини проводить переговори з Вселенським патріархом Варфоломієм. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

«Президент проводить переговори з Вселенським Патріархом Варфоломієм напередодні підписання історичної угоди про створення незалежної Української Православної Церкви», – зазначив Цеголко.

11 жовтня синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу) постановив, що продовжує процес надання автокефалії помісній Українській православній церкві.

Синод також постановив відновити канонічний єпископський сан голови Української православної церкви Київського патріархату Філарета і голови Української автокефальної церкви митрополита Макарія, а також підпорядкованого їм священства, а «їхні вірні відновлені у спілкуванні з Церквою».

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Далі, як пояснив раніше патріарх Філарет, представники українських православних церков, УПЦ КП, УАПЦ і, як очікують, частина з УПЦ (МП), повинні скликати собор, на якому буде ухвалене рішення про об’єднання церкви й обрано її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію.

Проти рішення синоду Константинопольського патріархату виступила Росія.

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