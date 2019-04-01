Агентство Reuters видалило текст про 400 тисяч доларів за зустріч Порошенка й Трампа

Агентство Reuters видалило текст із заголовком «Україна заплатила адвокату Трампа Коену за організацію переговорів у Білому дому – BBC».

В агентстві вказали, що британська телерадіомовна корпорація BBC заявила про неточність повідомлення.

28 березня BBC вибачилася перед президентом України Петро Порошенком через статтю про нього і заявила, що виплатить йому компенсацію.

23 травня 2018 року журналісти BBC оприлюднили статтю під назвою «Юристу Трампа «Україна заплатила» за організацію зустрічі в Білому Домі». У тексті йшлося, що адвокат Трампа Майкл Коен отримав щонайменше 400 000 доларів за організацію першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні 2017 року.

Адвокати президента України у позові від 3 вересня 2018 року переконували, що через публікацію Порошенко «зазнав серйозної репутаційної шкоди, пережив суттєвий стрес та збентеження». Крім того, вона завдала збитків не тільки іміджу президента України, а і його репутації політика та підприємця.

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На попередньому слуханні Високого суду в Лондоні в лютому суддя визнав, що адвокати президента України Петра Порошенка мають достатні аргументи для судового розгляду скарги. Після цього ВВС видалила статтю.