Порошенко отримав тисячі, а не мільйони гривень доходу від повернення ОВДП – юрист

Президент України Петро Порошенко отримав від придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) не мільйони, а тисячі гривень, оскільки реальний дохід є різницею між сумами спочатку вкладених і повернутих коштів, заявив Вадим Медведєв, радник юридичної фірми Avellum, яка представляє інтереси Порошенка.

«Згідно з чинним законодавством, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані як дохід відображається вся сума погашення, зокрема повернення суми вкладених коштів», – цитує агентство «Інтерфакс-Україна» представника інтересів Порошенка.

«Це означає, що задекларований дохід є насамперед поверненням вкладених коштів, залучених бюджетом, а не є збільшенням статків фізичної особи. Фактична дохідність операцій із валютними ОВДП дорівнює ринковій ставці в розмірі 3,35% річних», – додав юрист.

За його словами, у випадку Порошенка, судячи з повідомлення про зміни в майновому стані, 28 мільйонів гривень були поверненням залучених коштів, а не прибутком.

Президент України Петро Порошенко в жовтні продав цінні папери та корпоративні права на суму 28 816 798 гривень. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.