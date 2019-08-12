Порошенко прибув на допит до ДБР

Експрезидент України Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань вранці 12 серпня.

Допит 12 серпня стосується ймовірного ухилення від сплати податків у зв’язку з купівлею телеканалу «Прямий». Порошенко не став спілкуватися з журналістами перед тим, як зайти до установи.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під будівлею ДБР зібралися дві акції протесту. Учасники однієї з них вимагають засудити Порошенка за нібито привласнення санаторію в Козині. Інші мітингарі зібралися на підтримку п’ятого президента, серед них – молодший син Порошенка Михайло, а також доньки Євгенія та Олександра.

Як заявляв директор ДБР Роман Труба, Петро Порошенко фігурує в 1 кримінальних провадженнях.

Низку кримінальних проваджень ДБР проти п’ятого президента України Петра Порошенка ініціював політик часів Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся до України після поразки Порошенка на президентських виборах.

Минулого разу Колишній президент України Петро Порошенко був на допиті у Державному бюро розслідувань 25 липня. Тоді на його автомобіль напали.