Порошенко: Росія готується до повномасштабної війни, її апетити не обмежуються Україною

Президент України Петро Порошенко заявляє, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії «є не декларацією, а цілком реальною».

Москва активно до неї готується, сказав президент, виступаючи 26 лютого на оперативно-стратегічних зборах із керівним складом ЗСУ в Києві. При цьому, за словами голови держави, «апетити Росії» не обмежуються Україною.

«Приготування тривають поблизу кордону України, в Смоленській, Воронезькій, Бєлгородській, Ростовській областях і на території анексованого Криму», – сказав Порошенко.

За його словами, Москва, «жодним чином» не відмовилася від можливості «досягти своїх цілей в Україні збройним шляхом».

Порошенко нагадав про «безпрецедентну мілітаризацію» Росією Чорноморського регіону. За його словами, в анексованому Криму перебуває 30 тисяч російських військових.

«Було б помилкою думати, що апетити Росії обмежуються лише Україною. Її гібридна війна має на меті кардинально змінити політичний ландшафт всієї Європи. Інколи плани розповсюджуються і до глобальних змін», – наголосив він.

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Минулого тижня Порошенко, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що загальна чисельність російських збройних сил вздовж російсько-українського кордону становить понад 87 тисяч військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.