У Португалії має початися суд у справі про вбивство українця

У Португалії має початися судовий процес над трьома працівниками прикордонної поліції, які побили громадянина України і своїми діями довели його до смерті навесні 2020 року.

Спершу це судове засідання планувалося на 20 січня, але його перенесли через хворобу одного з адвокатів сторони захисту.

42-річний українець Ігор Гоменюк був затриманий працівниками Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) в аеропорті Лісабону 10 березня 2020 року – за словами його родини, він прибув туди в справах працевлаштування. Через два дні перебування в центрі тимчасового тримання мігрантів Гоменюк помер. За даними судово-медичної експертизи, його тіло було все вкрите слідами побиття. У нього лишилася дружина і двоє дітей.

Як повідомляв голова Спілки українців Португалії Павло Садоха, побитого чоловіка, скутого кайданками, лишили на ніч одного в кімнаті без відеонагляду, де з ним стався приступ епілепсії. Внаслідок цього Гоменюк задихнувся.

Один із обвинувачених заявляв у пресі, що заперечує обвинувачення в убивстві, і складав вину за смерть Гоменюка на стан здоров’я затриманого, відсутність медичної допомоги і дії інших осіб. Двоє інших обвинувачених із засобами інформації не спілкувалися, повідомляє агентство Reuters.

Правозахисники заявляють, що трагедія висвітлила системну культуру жорстокості в SEF. Адвокат удови Гоменюка Жозе Ґашпар Швальбах заявив агентству, що провів уже багато справ проти цієї служби і що його мета – «ліквідувати цю службу і змінити законодавство».

Державні посадовці заперечують таку позицію і заявляють, що йдеться про окремо взяту трагедію, а не про систему. Профспілка працівників SEF заперечує існування в службі культури зловживань.

Міністр внутрішніх справ Португалії Едуарду Кабріта теж виступив на захист SEF. У грудні він обіцяв, що в січні подасть до парламенту план реструктуризації служби, але цього не сталося, пише Reuters.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта в січні схвалив виділення суми в 800 тисяч євро як відшкодування родині Гоменюка.

Португальська прокуратура хоче також притягнути до відповідальності ще цілу низку службовців, яких підозрює в спробах приховати злочин.

Цей випадок спричинив політичний резонанс у Португалії, відставку голови SEF Кріштіни Ґатойнш і вимоги з боку опозиції до реорганізації SEF.