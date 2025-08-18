Європейські посли можуть бойкотувати парад у Пекіні через приїзд Путіна – South China Morning Post

Посли Євросоюзу і країн, що входять до нього, розглядають можливість проігнорувати парад у Пекіні через запрошення на нього президента Росії Володимира Путіна. Однією з причин називається можлива участь у заході російських військових, пише гонконгська газета South China Morning Post.

Парад на честь перемоги Китаю в японсько-китайській та Другій світовій війнах заплановано на площі Тяньаньмень у центрі Пекіна на 3 вересня. У репетиції 18 серпня взяли участь 40 тисяч осіб, повідомляла газета «Женьмінь Жібао». Путін буде гостем урочистих заходів, повідомляв раніше Кремль.

Хоча участь російських військових офіційно не підтверджена, європейські дипломати не хочуть з’являтися на заході за участю президента Росії, пише видання. Китай відзначить закінчення Другої світової парадом лише вдруге, розповідає South China Morning Post.

У липні газета The Times повідомляла, що Китай може спробувати організувати на параді зустріч Путіна із президентом США Дональдом Трампом. Офіційно це не підтверджувалося, візит Трампа до Пекіна не анонсувався.



