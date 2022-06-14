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Посол Словенії повернувся до Києва

«Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва», повідомило посольство

Посол Словенії в Україні повернувся до столиці – про це пресслужба відомства повідомила 14 червня.

«Посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. Словенія підтримує Україну та її сміливий народ у боротьбі за свободу та демократію», – йдеться в повідомленні.

У квітні Міністерство закордонних справ повідомило, що дипломати Словенії поновили роботу в Україні.

Пів сотні посольств поновили роботу в Києві станом на 2 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.

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