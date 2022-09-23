Посол США Брінк відреагувала на початок так званих референдумів на окупованих територіях

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на початок голосування, яке російські окупаційні сили називають референдумом.



«Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна. Ніякі фіктивні референдуми цього не змінять», – написала вона у твіттер.



Раніше Бріджит Брінк заявила, що США ніколи не визнають претензій Росії на анексовану українську територію Україну.

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Призначені Росією адміністрації на частині українських територій, які окуповані Москвою, 23 вересня розпочали так звані референдуми про приєднання до Росії, які Москва планує використати для їх анексії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Після оголошення окупаційними силами наміру провести так звані референдуми Київ заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що міжнародна спільнота має засудити так звані референдуми на окупованих територіях України. Низка західних лідерів засудили намір Кремля провести фіктивні референдуми.

У Білому домі заявили, що Росія намагається провести так звані референдуми у відповідь на успішний контрнаступ українських військ, а Вашингтон не визнає результати такого голосування.