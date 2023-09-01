Посол України в Бразилії почне роботу найближчими днями – ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з послом Бразилії Нортоном де Андраде Мелло Рапестою, повідомляє пресслужба ОП 1 вересня.

Спілкування фокусувалося на зміцненні двосторонніх відносин, йдеться в повідомленні. Єрмак подякував Рапесті за приєднання Бразилії до консультацій щодо втілення Української «формули миру».

Крім того, учасники «позитивно оцінили» призначення посла України в Бразилії.

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«Новий Посол України в Бразилії має розпочати свою роботу найближчими днями. Переконаний, це матиме важливе значення для розвитку нашої співпраці», – йдеться в коментарі Єрмака.

Також, за повідомленням ОП, учасники вказали на важливість «посилення інформаційної взаємодії» для підвищення обізнаності бразильського суспільства щодо подій в Україні.

Президент Володимир Зеленський призначив посла в Бразилії у червні. Ним став колишній посол у Німеччині Андрій Мельник.