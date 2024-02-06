Посольство України «розраховує», що Грузія не політизуватиме справу про виявлену вибухівку

Посольство України в Грузії прокоментувало заяву Служби державної безпеки країни про виявлену вибухівку, яка нібито прямувала з України до Росії.

За повідомленням, дипломатичне відомство перевіряє інформацію, озвучену на брифінгу СДБ напередодні, і з’ясовує всі обставини щодо заявленої причетності громадян України до протиправної діяльності.

«Посольство розраховує, що Грузинська сторона утримуватиметься від політизації цієї справи», – заявляє пресслужба.

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Представництво України висловило готовність до конструктивної співпраці з уповноваженими органами Грузії для «об’єктивного, неупередженого та всебічного з’ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних її організаторів».

Напередодні Служба державної безпеки Грузії заявила, що грузинські правоохоронці нібито запобігли транзиту вибухової речовини C-4 з України до Росії.

До процесу, за даними слідства, були загалом причетні семеро громадян Грузії, троє громадян України та двоє громадян Вірменії.