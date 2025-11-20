Доступність посилання

Координаційний штаб: в Україну повернули тіла 1000 загиблих

У штабі додають, що найближчим часом проведуть необхідні експертизи та зроблять ідентифікацію репатрійованих тіл
В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям, повідомляє 20 листопада Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі додають, що слідчі правоохоронні органи спільно з експертними установами МВС найближчим часом проведуть необхідні експертизи та зроблять ідентифікацію репатрійованих тіл.

Читайте також: Клименко: до Росії повернули два тіла з військовими жетонами армії РФ

У червні відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, проведених згідно зі Стамбульськими домовленостями, загалом Україна отримала 6057 тіл. Тепер проводяться експертизи й ідентифікація репатрійованих тіл.

В Україні понад 70 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі дані у червні цього року озвучив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.

