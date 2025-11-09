Повітряні сили: війська РФ вночі атакували Україну 69 дронами, зафіксовано влучання 32

Російські військові в ніч проти 9 листопада атакували Україну 69 ударними БпЛА, близько 50 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.