Повітряні сили: після нічного удару РФ зафіксовано влучання ракет і 25 ударних БпЛА на 13 локаціях

Російські військові в ніч на 15 вересня атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 і 84 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» й інших типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Військові зауважили, що близько пів сотні з усіх запущених РФ дронів – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання ракет і 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.