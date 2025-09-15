Війська РФ завдали удару по Дніпропетровщині, одна людина постраждала – ОВА

Російські військові в ніч проти 15 вересня атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого одна людина постраждала, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, 63-річна жінка поранена у Нікопольському районі, який російська армія обстрілювала з артилерії, а також FPV-дронами. Потерпілу доправили до лікарні.

Як повідомив Лисак, війська РФ також атакували Дніпропетровщину безпілотниками, шість із них збили сили ППО.

«Влучання є у Юріївській громаді Павлоградського району. Сталася пожежа. Понівечене транспортне підприємство. Поцілив агресор і по Апостоловому Криворізького району. Там також виникло займання… По Синельниківщині противник застосував FPV-дрони та КАБи. Потерпали Покровська і Межівська громади. Загорілися дах медзакладу, ліс та суха трава. Пошкоджена також адмінбудівля», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.