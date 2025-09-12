Повітряні сили: Росія запустила 40 ударних дронів по Україні, 33 з них збила ППО

Російська армія вночі атакувала Україну 40 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та інших типів, повідомило командування Повітряних сил вранці 12 вересня.

За даними військових, пуски здійснювалися з Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, понад 20 із використаних дронів – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни», – йдеться в зведенні.





Командування зафіксувало влучання шести ударних безпілотників на трьох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



