Повітряні сили: Росія запустила 40 ударних дронів по Україні, 33 з них збила ППО

Український військовий поблизу Харкова готується вести вогонь по російських безпілотниках, травень 2025 року
Російська армія вночі атакувала Україну 40 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та інших типів, повідомило командування Повітряних сил вранці 12 вересня.

За даними військових, пуски здійснювалися з Курська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська, понад 20 із використаних дронів – «Шахеди».

«За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни», – йдеться в зведенні.


Командування зафіксувало влучання шести ударних безпілотників на трьох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


