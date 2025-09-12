Григоров: через російські обстріли є загиблі й поранені в Сумах і області

Російські війська увечері напередодні та вранці 12 вересня атакували дронами Сумську громаду, повідомив голова області Олег Григоров.

Зокрема, удар прийшовся по промисловій зоні на околиці Сум, там тривали аварійно-пошукові роботи.

«На жаль, у Сумах під завалами виявили тіло загиблого охоронника. Після першого влучання БпЛА чоловік ще виходив на зв’язок. Після повторного російського удару зв’язок із ним зник», – заявив він.

У Битицькому старостаті Сумської громади, за даними голови області, є загиблі, дані щодо наслідків уточнюються.

«Росіяни атакували село, попередньо, трьома ракетами. Є руйнування та пошкодження у житловому секторі», – додав він.





Раніше Григоров повідомляв , що ударний дрон атакував автомобіль у Сумському районі, постраждала 19-річна пасажирка. Дівчину госпіталізували, медики надають їй допомогу.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



